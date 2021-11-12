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Епископ УПЦ рассказал об ошибочном понимании соборности и первенства со стороны Фанара

12.11.2021 / 17:50
Епископ УПЦ рассказал об ошибочном понимании соборности и первенства со стороны Фанара
Источник: Центр информации УПЦ
Ярким примером ошибочности в понимании соборности и первенства могут служить последние события в мировом Православии - легализация Константинопольским Патриархатом церковного раскола в Украине

Легализация Константинопольским патриархом церковного раскола в Украине является примером ошибочности в понимании первенства и соборности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил епископ Виктор (Коцаба) во время выступления на международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

«Ярким примером ошибочности в понимании соборности и первенства могут служить последние события в мировом Православии - легализация Константинопольским Патриархатом церковного раскола в Украине», - отметил епископ Виктор.

Архиерей подчеркнул, что понятия соборности и первенства «следует рассматривать вместе, поскольку концентрация внимания на одном или другом понятии приводит к проблемам, возникающим при практической попытке их воплощения в жизнь».

«То есть, согласно существующей православной традиции, ни соборность не может пониматься без углубления в понятие первенства, ни первенство не может существовать без соборности на всех уровнях, на которых они практически взаимосвязаны, ведь соборность и первенство друг друга дополняют и зависят друг от друга», - сказал епископ Виктор.

Он также напомнил, что «среди 15 Поместных Православных Церквей нет специального органа, отвечающего за какие-либо глобальные решения всей Вселенской Церкви». Поэтому, «необходимо, чтобы Церкви соборно определяли состав, тематику и цели подобного органа, который бы формировал повестку дня».

В случае же единоличного присвоения себе этой власти, как это случилось с Константинопольским патриархом Варфоломеем, «возникают недовольства от других Поместных Церквей и прекращается единство во всем мировом Православии», – подытожил владыка Виктор.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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