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Патриарх Кирилл отметил твердость веры почившего духовника Святогорской лавры

03.11.2021 / 17:38
Патриарх Кирилл отметил твердость веры почившего духовника Святогорской лавры
Источник: Центр информации УПЦ
Патриарх Кирилл подчеркнул, что своими трудами владыка Алипий снискал «горячую любовь народа и глубокую признательность собратьев и сослужителей у Евхаристического престола»

Архиепископ Алипий всю жизнь ревностно заботился о чистоте Православной веры и утверждении Евангельской истины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Патриарх Кирилл написал в соболезновании в связи с кончиной архиепископа Краснолиманского Алипия.

«Со скорбью воспринял известие о кончине Высокопреосвященнейшего Алипия, архиепископа Краснолиманского, викария Горловской епархии. Почивший архипастырь на всяком месте и во всякое время стремился являть «себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2, 15). Получив образование в Большой келье преподобного Сергия, здесь же, в Лавре, у раки его честных мощей, он принес Господу монашеские обеты и воспринял ангельский образ. Став архиереем, почивший с еще большим дерзновением мог свидетельствовать людям о всепобеждающей Божией правде и любви», - подчеркнул Патриарх.

Предстоятель РПЦ обратил внимание на «твердость веры и готовность преодолевать испытания за преданность канонической истине, решимость и мужество, явленные усопшим архиереем» в условиях раскола в украинском Православии, а также на терпение и кротость, с которыми владыка переносил телесные недуги.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что своими трудами владыка Алипий снискал «горячую любовь народа и глубокую признательность собратьев и сослужителей у Евхаристического престола».

«Возношу молитвы Единородному Сыну Отчему и Победителю смерти Иисусу Христу, дабы Он упокоил душу новопреставленного Своего служителя в селениях небесных, идеже все праведные пребывают, и сотворил ему вечную память», - написал Патриарх Кирилл.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл, УПЦ
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