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Польская Православная Церковь подтвердила свое решение о непризнании ПЦУ

28.10.2021 / 16:33
Польская Православная Церковь подтвердила свое решение о непризнании ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Польская Православная Церковь подтвердила неизменность своей позиции относительно непризнания Православной церкви Украины

Архиерейский Собор Польской Православной Церкви подтвердил свое предыдущее решение по церковной ситуации в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», с рассмотрения этого вопроса началась осенняя сессия Собора Польской Православной Церкви.

Архиерейский собор возглавил Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва,

В распространенном объявлении канцелярии Варшавской Митрополии сказано, что Архиерейский Собор «ознакомился с текущей церковной ситуацией в Украине; подтвердил предыдущие постановления Св. Собора по затронутому вопросу». Подробности не сообщаются.

В 2019 году Польская Православная Церковь подтвердила неизменность своей позиции относительно непризнания Православной церкви Украины.

Архиерейский Собор принял решение «оставить прежней свою позицию в отношении автокефалии Украинской Церкви, выраженную в Соборных Постановлениях №340 от 9 мая 2018 года, №341 от 25 июня 2018 года и №342 от 2 апреля 2019 года».

Также в ходе осенней сессии иерархи Польской Церкви приняли решения по разным вопросам.

Собор учредил новый общецерковный орден, решил усилить катехизацию среди молодежи, ознакомился с результатами работы комиссии по переводу Нового Завета на польский язык, поручил благотворительной организации «Элеос» организовать комплексную помощь иммигрантам, постановил доставить в Великую субботу 2022 года в Польшу Благодатный огонь из Иерусалима.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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