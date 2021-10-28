У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, которого цитирует "Укринформ"

Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в печати по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах, заявил, что такие обращения "конечно, есть", а самих заявлений "больше десятка".

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.

Напомним: Нардепка Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.

То же сообщал ее сожитель, умерший в этом месяце Антон Поляков.

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