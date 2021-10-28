Войти | Зарегистрироваться
16:41

четверг,
28 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

28.10.2021 / 16:31
В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам, которого цитирует "Укринформ"

Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в печати по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах, заявил, что такие обращения "конечно, есть", а самих заявлений "больше десятка".

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления согласно законодательству.

Напомним: Нардепка Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.

То же сообщал ее сожитель, умерший в этом месяце Антон Поляков.

Источник

НАБУ, Сытник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.