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Еще 7 областей отправили в "красную" зону Covid-19, теперь их 15

28.10.2021 / 09:04
Еще 7 областей отправили в "красную" зону Covid-19, теперь их 15
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила в "красную" зону распространения коронавируса с 30 октября еще 7 областей.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей".

В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним: По состоянию на 23 октября в Украине "красными" были 7 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.

С 26 октября Ровенская и Николаевская области официально станли "красными".

За сутки 26 октября в Украине зафиксировали 22 574 случая заболевания коронавирусной болезнью и 692 летальных исхода от нее.

Источник

коронавирус, красная зона
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