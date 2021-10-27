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Митрополит УПЦ рассказал, что человека делает духовно сильнее

27.10.2021 / 20:00
Митрополит УПЦ рассказал, что человека делает духовно сильнее
Источник: Центр информации УПЦ
Если своё внимание отвлечём от повседневной суеты и обратим его к вечности, к Богу, и осознаем, что каждый из нас имеет великий дар жизни, каждого из нас ждёт вечность с Богом, а жизнь наполнена возможностями возрастать, становиться лучше, преображаться, уподобляться Христу, то поймём, что самое главное у каждого уже есть

Человек, который живёт с Богом, не знает страха, уныния и отчаяния.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан во время проповеди.

«Очень часто современные люди страдают тем, что внимание их направлено на всё что угодно, а самое главное остаётся незамеченным, пропущенным, как бы не существующим. Благодарность (Бога и Богородице. — Ред.) как раз не даёт пройти мимо самого главного», — сказал владыка Митрофан.

«Может возникнуть вопрос: а за что мне нужно благодарить Бога и Матерь Божию? Если своё внимание отвлечём от повседневной суеты и обратим его к вечности, к Богу, и осознаем, что каждый из нас имеет великий дар жизни, каждого из нас ждёт вечность с Богом, а жизнь наполнена возможностями возрастать, становиться лучше, преображаться, уподобляться Христу, то поймём, что самое главное у каждого уже есть. И быть благодарным за это захочется не только в праздничные дни, но и каждый раз, когда будем к этому обращать духовный взор», — продолжил архиерей.

По его словам, если научиться «делать это как можно чаще, если слова благодарности будут исходить из уст и наполнять наше сердце, то и жизнь духовная, и всё, что находится за пределами этого видимого мира, станет намного ближе». «Начнём чувствовать присутствие Божие в своей жизни и дорожить им. От этого станем сильнее, потому что человек, который живёт с Богом, не боится ничего. У него нет уныния и отчаяния. Он не распыляется на суету, вражду и прочие ненужные вещи. Его жизнь наполнена вещами важными и нужными, а сердце всегда испытывает любовь, радость и благодарность несмотря на скорби, трудности и испытания, с которыми встречается в жизни любой человек», — сказал митрополит.

«Дай Бог, чтобы это чувствовали не только в этот праздничный день, когда все вместе находимся в храме, а всегда. Чтобы каждый раз, когда наше внимание, наша мысль с молитвой обращается к Богу и Божией Матери, укреплялись в этом чувстве и оно наполняло собою нашу жизнь», — заключил владыка Митрофан.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Митрофан
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