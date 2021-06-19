В Киево-Печерской лавре 21 июня верующие простятся с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком)

В Кафедральном соборе Луганска 20 июня состоится отпевание главы Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополита Луганского и Алчевского Митрофана (Юрчука).

Как сообщает Центр информации УПЦ, 21 июня в Киево-Печерской лавре состоится прощание с покойным владыкой, будет совершена заупокойная Божественная литургия.

Митрополит Митрофан отошел ко Господу в возрасте 58 лет в результате инфаркта 18 июня.

«Несмотря на то, что земная жизнь владыки Митрофана оборвалась очень рано, он успел совершить много дел во славу Православной Церкви и во спасение вверенной ему паствы.

Особая жертвенность и любовь к тем, кто страдает, была засвидетельствована владыкой Митрофаном в период активной фазы военных действий на Донбассе. Он не раз рисковал своей жизнью, ревностно выполняя свое архипастырское служение в этот трагический период истории Луганщины, заботился об освобождении из плена украинских военнослужащих и развивал социальную миссию Церкви для помощи тем, кто остался без пристанища и средств к существованию.

Господь призвал владыку Своим небесных домов накануне Пятидесятницы – Дня утверждения Церкви, служению которой преставившийся архиерей посвятил всю свою земную жизнь от ранней юности до последнего своего вздоха», – отмечается в сообщении на сайте ОВЦС УПЦ.

Митрополит Митрофан (в миру Михаил Иванович Юрчук) родился 19 ноября 1962 года в городе Белогорье Хмельницкой области в семье рабочих.

В 1984-1987 годах учился в Одесской духовной семинарии, после окончания которой в 1987 году поступил в Московскую духовную академию.

В 1988 году в рамках обмена студентами между Русской и Польской Православными Церквами был направлен в Христианскую богословскую академию в Варшаве, которую окончил в 1993 году с ученой степенью магистра богословия.

Во время обучения в Варшаве исполнял обязанности воспитателя и преподавателя Варшавской духовной семинарии.

21 августа 1990 года в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, 1 сентября рукоположен во иеродиакона, 16 сентября - во иеромонаха.

В 1994 году стал преподавателем Киевских духовных школ и был принят в число братии Киево-Печерской лавры. В Киевских духовных школах занимал должность инспектора, затем - проректора.

В 1994 году возведен в сан игумена, в 1995 - в сан архимандрита.

30 июля 2000 года хиротонисан во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской митрополии, назначен управляющим делами УПЦ.

9 июля 2003 года возведен в сан архиепископа.

В 2007 году 31 мая назначен управляющим Белоцерковской епархией.

Решением Синода УПЦ от 9 сентября 2009 года возглавил возобновленную Синодальную комиссию Украинской Православной Церкви по диалогу с УАПЦ и рабочую группу по подготовке диалога с представителями УПЦ КП.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2012 года назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ. Освобожден от должности управляющего делами Украинской Православной Церкви, оставлен в числе постоянных членов Священного Синода УПЦ.

Решением Синода УПЦ от 20 июля 2012 года назначен Преосвященным Луганским и Алчевским.

28 августа 2014 года возведен в сан митрополита.

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