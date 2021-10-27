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В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ

27.10.2021 / 19:35
В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения в храме была совершена Божественная литургия

В Одессе в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Свято-Иверского монастыря, чин великого освящения совершил архиепископ Южненский Диодор (Васильчук).

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Как сообщалось, на Ровенщине в селе Птича община Украинской Православной Церкви построит новый храм вместо захваченного активистами ПЦУ. Место под новый храм освятил епископ Дубенский Пимен.

Источник: Inpress.ua
упц, Одесса, новый храм
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