В Одессе освятили новый храм Архангело-Михайловского монастыря УПЦ

В Одессе в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Свято-Иверского монастыря, чин великого освящения совершил архиепископ Южненский Диодор (Васильчук).

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Как сообщалось, на Ровенщине в селе Птича община Украинской Православной Церкви построит новый храм вместо захваченного активистами ПЦУ. Место под новый храм освятил епископ Дубенский Пимен.