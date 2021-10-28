Киев в ближайшие дни может перейти в "красную" зону

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Поворозника: "Мне сложно говорить, когда примет решение (о введении в Киеве "красного" уровня эпидопасности – ред.) непосредственно Госкомиссия, но по показателям – если не случится чуда – мы будем подпадать под "красную" зону буквально с пятницы-субботы".

Он также добавил, что дети в школы с понедельника "точно не вернутся".

Решение о том, продолжат ли в школах каникулы или возобновят обучение в дистанционном режиме, озвучат в четверг.

Сейчас, по словам чиновника, городские власти ведут консультации с Министерствами образования и здравоохранения и ищут варианты продолжения работы школы.

Поворозник также напомнил, что городская комиссия ТЭБ и ЧС еще на прошлой неделе определила, какие ограничения будут введены в столице в случае перехода города в "красную" зону.

Он добавил, что "все к ним так или иначе готовятся", – в частности, это видно по уровню вакцинации, который растет практически каждый день.

Согласно данным Минздрава, в столице уже 3 суток подряд превышен показатель уровня госпитализации больных коронавирусом, кроме того, уже 2 суток фиксируют превышение уровня загруженности коек с кислородом.

Напомним, в Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 26 апреля в столице зарегистрировали 1 416 новых случаев коронавируса, 54 человека умерли, в том числе 1-летний ребенок – это самые высокие цифры с начала года.

Киевская администрация заявила, что рассматривает возможность перевода школ на дистанционное обучение, или введения дополнительных каникул, а также введение ограничений на перевозки пассажиров и работу различных заведений в столице в случае перехода города в "красную" зону.

Позже в мэрии добавили: если Киев попадет в "красную" зону эпидопасности, то заведения общественного питания, гостиницы, фитнес-центры и ТРЦ смогут работать только при условии, что все работники и посетители этих заведений будут иметь covid-сертификаты или отрицательный ПЦР-тест.

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