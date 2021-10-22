Не на этой неделе. В КГГА спрогнозировали, когда Киев попадет в "красную" зону

Однако, как прогнозируют в Киевской городской государственной администрации, произойдет это не раньше следующей недели.

Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника, сейчас в Киеве "красной" зоне соответствует показатель госпитализации пациентов с коронавирусом.

"Это видно со статистики от Министерства здравоохранения. Также показатель загруженности коек с кислородом на сегодня составляет 63% из 65%. Для перехода в "красный" уровень два индикатора должны превышать норму три дня подряд",- пояснил он.

Если тенденция не изменится и показатели продолжат ухудшаться, то, как отметил Поворозник, уже на следующей неделе Киев может "покраснеть".

"Это точно будет не быстрее, чем в понедельник - вторник, если по показателю загруженности коек с кислородом мы пересечем границу в 65%. Вероятнее всего, это будет на следующей неделе",- добавил представитель КГГА.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что Киев попадет в "красную" зону уже в ближайшие дни.

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