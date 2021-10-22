Стефанчук: пока нет оснований говорить о каких-то кадровых ротациях в Кабмине, кроме отставки Абрамовского

"Я всегда говорю о том, что могу комментировать какие-либо кадровые решения только после того, как для этого есть основания. Вот я могу сказать, что по господину Абрамовскому (министру экологии - ИФ) основание есть, и это - его заявление, личное, о том, что он хочет сложить с себя полномочия. Касательно других членов правительства по состоянию на сейчас у меня нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях", - сказал Стефанчук на брифинге 21 октября.

Как сообщалось, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании 20 октября рассмотрел заявление Абрамовского и рекомендовал парламенту определяться с принятием решения по этому поводу путем голосования в сессионном зале.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов. Он также рассказал, что основной претензией к работе министра является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что ведомство может возглавить председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа"). Позже стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" планирует обсудить кандидатов на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своем заседании 1 ноября.

Верховная Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

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