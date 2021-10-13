В сети доступен текст службы Покрова Богородицы с переводом и объяснениями

Доступен онлайн текст службы Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 7 Божественных литургий.