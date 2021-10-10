Войти | Зарегистрироваться
20:35

воскресенье,
10 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Святогорской лавре Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии

10.10.2021 / 19:44
В Святогорской лавре Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий по случаю 70-летия со дня рождения и 30-летия епископской хиротонии митрополита Илариона наградил его правом преднесения креста за богослужением

В Святогорской лавре сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летия архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Как сообщает Центр информации УПЦ, перед началом богослужения Митрополит Онуфрий совершил освящение нового памятника почившему Предстоятелю УПЦ Митрополиту Владимиру (Сабодану).

За Божественной литургией в Успенском соборе обители Предстоятелю сослужил епископат Украинской Православной Церкви, а также архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий из Польской Православной Церкви и архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр из Православной Церкви Молдовы.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий по случаю 70-летия со дня рождения и 30-летия епископской хиротонии митрополита Илариона наградил его правом преднесения креста за богослужением. Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Илариона с личными юбилеями и 30-летием Донецкой епархии.

«Это красивые числа, которые говорят о милости Божьей, которая покрывает Вас, Ваше Высокопреосвященство, и укрепляет Вас в служении. За 30 лет своего служения Вы пережили много испытаний, трудностей, но Господь дает великие испытания тем, кто велик. Мы радуемся, что все те скорби, которые пришлось Вам пережить в вашем служении и болезни о своей пастве, они были победоносными», - отметил Митрополит Онуфрий.

Он пожелал владыке Илариону, чтобы дальнейшие лета его жизни и служения были наполнены милостями Божьими.

 Приветственное слово также произнес архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий. Иерарх из Польши передал поклон от Предстоятеля Польской Православной Церкви и выразил поддержку от имени клира своей Поместной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Архиепископ поздравил с юбилеем митрополита Илариона и от имени Блаженнейшего Митрополита Саввы вручил ему высшую награду Польской Православной Церкви - орден святой равноапостольной Марии Магдалины I степени, а также передал юбилейную панагию от Предстоятеля Польской Церкви и список Леснинской иконы Богородицы от архиепископа Люблинского и Холмского Авеля.

Митрополит Иларион обратился со словами благодарности к Предстоятелю, архиереям и верующим.

«Мы верим в то, что только лишь в соборном стоянии святой Православной вере Господь нам поможет выстоять и победить. Буду делать все дальше, чтобы Господь позволил и дал мне сил, чтобы верно служить нашей святой Православной Церкви», - сказал владыка Иларион.

В завершение торжеств перед Успенским собором сделали памятное фото.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 октября
9 октября
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.