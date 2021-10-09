Патриарх Кирилл рассказал о подвиге преподобного Сергия Радонежского

Преподобный Сергий Радонежский стоит на первом месте в ряду всех русских преподобных.

Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Преподобный Сергий заложил основу того русского монашества, к которому принадлежит и нынешнее поколение иночествующих. Этой монашеской традиции уже сотни лет, и она выдерживает испытания временем, даже самые суровые. Знаем, что во времена тягчайших гонений, которые выпали на долю Церкви и народа в суровом XX веке, многие теряли жизненные ориентиры, многие отказывались от веры страха ради, но монашествующие в абсолютном своем большинстве сохраняли верность Господу даже до смерти», — сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что преподобный Сергий в жизни своей совершил много дивных дел, однако самое великое дело, которое он и сегодня совершает в жизни наших современников, — это то, что они, приходя к гробнице преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре, встречаются с чудом.

«А чудо заключается в особой духовной связи верующего человека, притекающего к гробнице Преподобного, с великим угодником Божиим. Чудо заключается и в том, что несмотря на самые трудные исторические обстоятельства, сохранили веру в Господа и Спасителя, — несомненно, и по молитвам преподобного Сергия, заступника за землю нашу. А ведь многие чудеса совершались и при жизни святого по его молитве. Разве не чудом была Куликовская битва, в которой со всех точек зрения русские должны были потерпеть сокрушительное поражение, и земля наша должна была полностью покориться иноземной силе? Но Преподобный благословляет Дмитрия Донского, и русское воинство наносит первый сокрушительный удар по той военной мощи, которой покорились огромные пространства Евразии. Можно как угодно объяснять то, что произошло на Куликовом поле, но неслучайно святой Дмитрий Донской пошел к преподобному Сергию, чтобы испросить у него благословения на эту битву, и, конечно, молитвами Преподобного одержана эта историческая победа», — пояснил Святейший.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы молитвами преподобного, Господь хранил землю, народ от соблазнов, разделений и искушений.

«Да помогает всем хранить веру православную, через которую и сохраняется историческое самосознание народа. И пусть эта вера, несмотря на множество вызовов со стороны современного мира, укрепляется в сердцах и помогает достойно и праведно идти по своему жизненному пути, — с тем чтобы достойным и праведным был исторический путь народа», — заключил Предстоятель РПЦ.