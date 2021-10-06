ЕС следует усиливать сотрудничество в сфере обороны, но НАТО остается краеугольным камнем безопасности - председатель Евросовета

"Я выступаю за то, чтобы мы на европейском уровне больше сотрудничали в сфере обороны. При этом я также убежден, что НАТО остается краеугольным камнем для обеспечения безопасности в Европе и мире", - заявил он журналистам перед началом саммита ЕС в Словении.

Мишель пояснил, что развитие событий в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, - свидетельство того, что ЕС нужно быть более активным на мировой арене и больше работать на европейском уровне над вопросами обороны.

"ЕС порой нужно быть чуть более автономным на мировой арене", - добавил он.

Одна из задач двухдневного саммита в Словении - обсуждение того, как Евросоюзу эффективнее отстаивать свои позиции в мире.

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