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Разумков ответил, могут ли у него забрать мандат

05.10.2021 / 11:48
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что по закону его не могут лишить мандата, но в общем – может быть всякое.

Об этом заявил Разумков на брифинге 4 октября, отвечая на вопрос, могут ли у него забрать мандат после того, как депутаты проголосуют за его отставку

Прямая речь: "Ну, по закону нет, а так – у нас разное бывает".

Разумков добавил, что голосование за его отставку пройдет "в стопроцентном соответствии" с регламентом ВР.

По словам спикера, если будет 226 голосов, то будет новый глава парламента, а если не будет, то он продолжит работать в обычном режиме.

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Напомним, депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним.

Источник

ВР, Разумков
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