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Мораторий на снос исторических зданий в Киеве оказался фарсом

05.10.2021 / 12:11
Мораторий Виталия Кличко на снос исторических зданий в столице превратился в рекомендации.

Как пишет Капитал, об этом сообщил эксперт по градостроительству Георгий Могильный.

С легкой руки из проекта решения, за которое проголосовал Киев совет, исчезли слова о запрете строительства на объектах 19-го — начала 20 века. В документе, опубликованном на сайте КГГА, теперь прописано «рекомендуется владельцам объектов воздержаться от выполнения работ». Георгий Могильный уверен, текст проекта депутаты Киевсовета даже не читали.

«Мораторий из запрета превратился в рекомендации тихо без афиширования и обсуждения такой метаморфозы: секретарь Киев совета Бондаренко поставил на голосование проект решения с рекомендациями управления правового обеспечения, а не озвучивая, что это за такие рекомендации. Уверен, что из депутатов эти поправки скорее всего вообще никто не читал перед голосованием, ведь проект был неотложным, и рекомендации обнародовали лишь на следующий после голосования день», — отмечает эксперт.

Такие действия местной власти эксперты назвали отводом глаз. Ведь ручные СМИ в тот же день разнесли новость о том, что градоначальник встал на защиту памятников архитектуры.

Об этом идет речь в материале телеканала «Типичный Киев».

По словам этнолога Ивана Стычинского любая ценность должна быть закреплена отнюдь не рекомендациями. Поскольку рекомендация — это пыль. Ведь такие решения, по сути, дают разрешение застройщикам делать с объектами все что вздумается. Яркий пример снос усадьбы Барбана или реконструкция одноэтажного дома на Антоновича.

Так называемый мораторий на уничтожение памятников архитектуры, Киевский городской совет принял 13 сентября. При этом в список даже попали далеко не все достопримечательности (их более 3500). Например, не попала усадьба Барбана, которую разрушают на Обсерваторной. А редкие витражи дома культуры завода Электронмаш, которые якобы попали тогда под защиту, разбили буквально на следующий день.

мораторий, Кличко, Могильный
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