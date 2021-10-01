В ЕС заговорили о новой "рекомендации" для Украины для сохранения безвиза

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев".

"Впервые за время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в адрес Украины еще одну "рекомендацию", которой до сих пор не звучало. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем "синхронизировали визовую политику с европейской", - говорится в статье.

Как отмечается, для Украины это - совершенно неприемлемо.

Это означает, например, потребность ввести визы для Турции или других дружественных нам стран и Киев не это точно не пойдет.

Однако и ЕС не планирует уступать и сейчас обсуждает, что делать с теми странами, которые уклоняются от выполнения этого требования.

При этом Украина здесь также "попала под раздачу за компанию": это требование адресована прежде всего Сербии, которая стала точкой въезда в Европу граждан азиатских государств, как то из Бангладеша, которые затем нелегально направляются в ЕС.

"Но Киев должен поставить этот вопрос ребром. Требования к Сербии не должны становиться условием сохранения безвиза для нас. ЕС не должен менять правила во время игры. Есть надежда, что правительство и президент поднимут эту тему также во время саммита Украина-ЕС, который состоится меньше чем через две недели "- отмечается в статье.

Источник