Войти | Зарегистрироваться
12:44

пятница,
01 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Cоциальный отдел УПЦ провел благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновления

01.10.2021 / 12:12
Cоциальный отдел УПЦ провел благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновления
Источник: Центр информации УПЦ
В каждый набор входят развивающие настольные игры, конструкторы, выжигательные аппараты и 3D ручки средней стоимостью 10 тыс грн

Социальный отдел Украинской Православной Церкви организовал благотворительную акцию ко Дню усыновления.

Как сообщает Центр информации УПЦ, духовенство Украинской Православной Церкви в День усыновления молилось о детях, лишенных родительской опеки, об обретении ими семьи.

Синодальный отдел УПЦ по социальной и гуманитарной помощи передал подарочные наборы в школы-интернаты Киевской, Бориспольской, Нежинской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Кременчугской, Днепропетровской, Изюмской и Житомирской епархий.

В каждый набор входят развивающие настольные игры, конструкторы, выжигательные аппараты и 3D ручки средней стоимостью 10 тыс грн.

30 сентября в Украине отмечается День усыновления. Цель праздника - поддержка развития усыновления и семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В Православной Церкви в этот день вспоминается память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которых почитают как святых покровителей и защитников детей.

Как сообщалось ранее, перед началом учебного года Социальный отдел УПЦ передал 800 рюкзаков с необходимыми канцелярскими принадлежностями детям из малообеспеченных и многодетных семей.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.