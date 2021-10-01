Cоциальный отдел УПЦ провел благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновления

Социальный отдел Украинской Православной Церкви организовал благотворительную акцию ко Дню усыновления.

Как сообщает Центр информации УПЦ, духовенство Украинской Православной Церкви в День усыновления молилось о детях, лишенных родительской опеки, об обретении ими семьи.

Синодальный отдел УПЦ по социальной и гуманитарной помощи передал подарочные наборы в школы-интернаты Киевской, Бориспольской, Нежинской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Кременчугской, Днепропетровской, Изюмской и Житомирской епархий.

В каждый набор входят развивающие настольные игры, конструкторы, выжигательные аппараты и 3D ручки средней стоимостью 10 тыс грн.

30 сентября в Украине отмечается День усыновления. Цель праздника - поддержка развития усыновления и семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В Православной Церкви в этот день вспоминается память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которых почитают как святых покровителей и защитников детей.

Как сообщалось ранее, перед началом учебного года Социальный отдел УПЦ передал 800 рюкзаков с необходимыми канцелярскими принадлежностями детям из малообеспеченных и многодетных семей.