Если дойдем до вакцинации 70% взрослых, сможем отменить карантин – Ляшко

Об этом сообщил Ляшко на брифинге 30 сентября

Прямая речь: "Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить позитивный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантинные ограничения и, несмотря на цифры (заболеваемости – ред.), их система здравоохранения я спокойно справляется (с нагрузкой – ред.).

У нас может быть так же".

При этом глава Минздрава Украины сказал, что "пока не вакцинируем как минимум 50-70% взрослого населения, на массовую вакцинацию подростков переходить преждевременно", хотя производители некоторых вакцин позволили использовать их для детей от 12 лет.

Приоритетом иммунопрофилактики является вакцинация взрослого населения, отметил Ляшко.

Министр также сказал, что сейчас предпосылок для введения локдауна нет, так как по состоянию на 30 сентября все регионы Украины соответствуют желтому уровню эпидопасности, поэтому заведения могут работать, если их персонал хотя бы на 80% привит хотя бы первой дозой вакцины против коронавируса.

Напомним: С начала прививочной кампании в Украине первую дозу вакцины против COVID-19 получили 7 000 533 человека, обе дозы вакцины получили 5 617 457 человек.

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