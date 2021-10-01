Войти | Зарегистрироваться
12:44

пятница,
01 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Если дойдем до вакцинации 70% взрослых, сможем отменить карантин – Ляшко

01.10.2021 / 12:17
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о возможности отменить все карантинные ограничения в Украине после того, как будет вакцинировано 70% населения.

Об этом сообщил Ляшко на брифинге 30 сентября

Прямая речь: "Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить позитивный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантинные ограничения и, несмотря на цифры (заболеваемости – ред.), их система здравоохранения я спокойно справляется (с нагрузкой – ред.).

У нас может быть так же".

При этом глава Минздрава Украины сказал, что "пока не вакцинируем как минимум 50-70% взрослого населения, на массовую вакцинацию подростков переходить преждевременно", хотя производители некоторых вакцин позволили использовать их для детей от 12 лет.

Приоритетом иммунопрофилактики является вакцинация взрослого населения, отметил Ляшко.

Министр также сказал, что сейчас предпосылок для введения локдауна нет, так как по состоянию на 30 сентября все регионы Украины соответствуют желтому уровню эпидопасности, поэтому заведения могут работать, если их персонал хотя бы на 80% привит хотя бы первой дозой вакцины против коронавируса.

Напомним: С начала прививочной кампании в Украине первую дозу вакцины против COVID-19 получили 7 000 533 человека, обе дозы вакцины получили 5 617 457 человек.

Источник

коронавирус, вакцинация, Ляшко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.