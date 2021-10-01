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Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу меняет жизнь

01.10.2021 / 11:41
Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу меняет жизнь
Источник: Центр информации УПЦ
Практически всё в нашей жизни учит нас доверять и быть немощным перед силой Божией

Искать силу надо в Боге, а не в себе и других людях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Жизнь бросает нам тысячи вызовов. И мы всячески пытаемся им противостоять: стараемся быть сильными и стойкими храбрецами или стремимся найти сильных защитников и покровителей. При этом забываем о главной силе, обходим стороной единственно правильный источник, не ищем столь необходимого там, где следует. Опираясь на Господа, полностью доверяя Ему, мы в каждый момент жизни получаем нужную нам помощь и поддержку через знакомых и незнакомых людей, через близких и далеких, через невероятное стечение обстоятельств, через невообразимые и непредвиденные события и ситуации», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, чтобы всецело положиться на Бога, нужно самим стать слабыми и немощными, а не бравировать своей мнимой крепостью и мощью.

«Некоторые не в правильном контексте воспринимают словосочетание «быть немощным».
Оно не означает быть ленивым и пассивным, безразличным и апатичным, бессильным и бесхарактерным. Немощный - способный критически, а значит объективно оценить себя, чтобы недостающее попросить у любящего нас Творца», - объяснил управделами УПЦ.

Он отметил, что практически всё в нашей жизни учит нас доверять и быть немощным перед силой Божией.

«Жена, к примеру, учится сначала гибкости в семье, послушанию мужу, полному доверию и подчинению, стремясь отдавать бразды правления ему, чтобы впоследствии также полагаться на Бога. На работе подчиненный приобретает навыки доверять руководителю, чтобы быть восприимчивым к его новым идеям, видениям, переменам, понимая, что именно он несет ответственность за конечный результат, видит шире и глубже ситуацию», - сказал митрополит Антоний.

По его мнению, «нужно так же верить Господу, как Он верит человеку».

«Мы должны знать, что только нашей немощью становимся непобедимыми. Никакая земная сила не спасет нас. Лишь облеченным Его благодатью, поддерживаемым Его любовью, водимым Его Духом нечего бояться», - подчеркнул владыка.

По словам митрополита Антония, «крепость наша измеряется крепостью Божией, надеждой на Живого Бога и нет большей силы, чем наше немощное упование на Него».

Источник: Inpress.ua
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