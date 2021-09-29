Увольнения в Кабмине: кандидаты на вылет изменились – источники

Об этом сообщают источники "Украинской правды"

По состоянию на конец сентября наиболее вероятные кандидаты на вылет такие: министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Урусский, министр экологии Роман Абрамовский.

Ранее активно говорили об увольнении министра обороны Андрея Тарана, которым недовольны "уже все на свете". Но похоже, его снова забросят в "долгий ящик".

Собеседники издания отмечают, что ближе к следующей неделе список кандидатов на вылет может измениться.

Напомним: 27 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".

Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.

В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену.

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