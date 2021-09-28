Митрополит Антоний рассказал, как человеку стать избранным для Царствия Небесного

Бог призывает всех, а вот быть или не быть избранным, зависит от каждого человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Господь говорит притчами, когда хочет достучаться до очерствевшего сердца, возвестить людям тайны Царствия Божия. Так притча о брачном пире, который царь приготовил для своего сына, говорит о тех великих благодеяниях, приготовленных Господом каждому. В ней также говорится и о том, какими нам надлежит быть.

Злые грешники наказываются не потому, что Господь жестокий, а потому, что человек не способен услышать Божественную любовь, настолько он очерствел и огрубел, потерял восприимчивость и чуткость. Для злого сердца проявления Божественной любви являются скорее наказанием, чем благом. Естественно, есть и те, кто способен увидеть проявления Божественной любви, способен делиться ею с окружающими. А главное – способен благодарить», — пояснил митрополит Антоний.

Он отметил, что чуткость человеческого сердца проявляется в потребности благодарить Бога за всё, что есть в жизни: за саму жизнь, за те таланты, способности, дарования и возможности, которые проявляются на протяжении всей земной жизни.

«Притча о брачном пире – о Божественной любви. Господь творит этот мир из любви, дает нам всем необходимое, чтобы в этой жизни были счастливы. Главное, чтобы жизнь не была напрасной, а стала подготовкой к жизни вечной. Господь устраивает мир так, чтобы он радовал человека. Прародители Адам и Ева жили в раю, имея все необходимое для того, чтобы тут ощущать райское блаженство, общаться с Богом и этим обогащаться.

Но человеку показалось этого мало. Он отказался от Бога, от райского состояния. Человек сосредотачивается не на том, что есть истинным смыслом и целью земной жизни: достижение богообщения, единение с Богом, а замкнулся на себе, земной жизни, на том, что, как ему кажется, тоже может приносить радость, хотя бы и непродолжительную», — продолжил архиерей.

Митрополит Антоний рассказал, что Господь использовал образ брака в притче для того, чтобы показать, к чему призваны.

«Брак имеет задачу единения мужчины и женщины в одно целое. И как в браке земном происходит единение, так и в отношениях между Богом и человеком не должно быть никакого препятствия, должно быть полное единство. Кроме того, в человеческом понимании брак – это радость, но жизнь в Боге и есть настоящая, безграничная радость, неописуемая», - пояснил он.

Далее архиерей обращает внимание, что в притче есть три ответа на то, как человек может ответить на зов Бога.

«Первый – это ответ людей, которых Господь призывает на торжество и которые не только не проявляют благодарность, более того, они так раздражены, что их отвлекают от дел, что даже убивают Его слуг, посланников. Это выглядит как бунт против Бога и всего, что связано с Ним. В желании искоренить слова: священник, храм, молитва. Всё, что будоражит людскую совесть, всякое упоминание о другой жизни, святости. Потому что людям нужен рай на земле. Из-за такого чрезмерного тяготения к земному все, что связано с Богом, встречается «в штыки». Люди хотят, чтобы Бог не мешал им жить, поэтому они Его постоянно распинают», - сказал владыка.

Другим ответом он называет игнорирование призыва Божия на пир. «У каждого на это была своя причина, «мотивированная» отговорка. Человек начал искать счастье в земном. В том, что составляет смысл жизни материалистов. Люди не убивают Бога сознательно, но они убивают Бога в себе. Не понимая, что замыкаясь исключительно на земном, они губят себя. Счастье на земле – эфемерное понятие, недосягаемый фантом. Не найти его ни в деньгах, ни в славе, ни в наслаждениях, ни в реализации талантов. Это всё останется тут. В вечность возьмем только то, что выстроили внутри себя.

«И третий ответ, который, возможно, и не был прямым ответом. Господь посылает своих слуг на перепутье, чтобы пригласить на пир всех: злых и добрых, калек, хромых, отверженных, всех тех, кто уже никак не надеялся, что может быть позван к такому знатному господину. Тех, кто не был примером ни для кого», - считает управделами УПЦ.

В завершении митрополит напомнил, что Господь зовет всех, вне зависимости от национальности, социального положения, образования.

«Каждый человек, приходящий в этот мир, является бесконечной ценностью для Бога. Господь каждого зовет на пир любви. И ждет, чтобы пришли и ответили на Его зов. Тот же, кто явился на пир не в праздничной брачной одежде, олицетворяет того, кто не собирается менять себя, работать над собой и предстоит пред Господом в неподобающем и дерзком виде», - заключил митрополит Антоний.