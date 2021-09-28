Войти | Зарегистрироваться
10:07

вторник,
28 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

28.09.2021 / 09:01
Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных
Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, сотрудники которых подделывали свидетельства о проведении вакцинации, сообщается на сайте Минздрава.

"Сейчас на ряд врачей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление собственникам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия", - цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что "руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах".

Источник

вакцинация, Минздрав
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
27 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.