Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

"Сейчас на ряд врачей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление собственникам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия", - цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что "руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах".

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