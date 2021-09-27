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В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня

27.09.2021 / 16:44
В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня
Источник: Центр информации УПЦ
Принимая скорби, человек принимает волю Божию

Без крестного пути, личной голгофы каждого человека не бывает и воскресения, и спасения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь» в праздник Воздвижения Креста Господня.

«Искупительный Подвиг Спасителя - это пример для всех нас. И дорогою своих собственных страданий, в которых есть образ и Его страданий, должен пройти каждый. Без этого не бывает спасения. Часто приходится слышать от людей, как они не желают страданий и избегают их, как они не желают потерпеть ближних своих, как не хотят смиряться, увидеть виною в болезни собственный грех как первопричину, как не желают потерпеть-понести страдания. И видят в них горечь, а не сладость. Но на самом деле в страданиях есть сладость, а не горечь. Потому что они сокрушают гордыню, уничтожают грехи и вводят человека в рай», - отметил священник.

Он объяснил, для чего нужен «крест скорбей» в жизни каждого человека.

«Господь хочет, чтобы мы в различных ситуациях сораспинались Ему, восходили на свой личный крест. Потому что без того не уничтожится наша гордыня, которая в комфортных для нее условиях очень быстро растет (так как мы все склонны к ней), превращается в «беременную дракониху» и рождает множество змеев - различных других грехов. Вот затем, чтобы отсечь эту гидру, и нужен для нас крест скорбей в жизни и сораспятие Христу», - напомнил священник.

Он привел слова преподобного Силуана Афонского о том, что, принимая скорби, человек принимает волю Божию, и если есть в человеке покаяние, то для него еще здесь, на земле, начинается рай.

«Отвергнись своей гордыни, своих грехов, страстей и похотей. Возьми жизнь свою со всеми скорбями и болезнями, как крест, и иди, двигайся ко Христу дорогою Церкви – туда, где над всем миром Воздвигнут Честный и Животворящий Крест Господень, которым, как дивным и чудесным ключом, открываются для каждого из нас врата в Царствие Небесное», - призвал отец Андрей.

 

Источник: Inpress.ua
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