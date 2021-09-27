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Обе дозы COVID-вакцины получили уже более 5,4 миллиона украинцев

27.09.2021 / 17:20
За сутки 25 сентября украинские медики вакцинировали более 64,2 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении в Фейсбуке Министерства здравоохранения.

Как отмечается, 64 221 человек вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки 25 сентября 2021 года. Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы 25 443 человека.

В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1 880 пунктов вакцинации, 373 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании вакцинировано 6 759 691 человек, из них получили одну дозу - 6 759 689, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 203 210 прививок.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтверждено 4 647 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 69 летальных случаев.

Источник

коронавирус, вакцинация
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