Митрополит Онуфрий рассказал о молитве, которая помогает быть ближе к Богу

Только сам человек может отойти от Бога, но никакая сила не может отдалить человека от Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель акцентировал внимание на значимость слов молитвы, которая звучит в православных храмах во время совершения чина Воздвижения Креста Господня: «Господи, помилуй!».

«Благодарим Бога за то, что Господь пришел на землю, принял на Себя человеческую природу. Он соединился с человечеством, и теперь никто не может оторвать человека от Бога», - сказал владыка.

Как отметил Блаженнейший, только сам человек может отойти от Бога, но никакая сила не может отдалить человека от Бога. «Потому что Бог сроднился с человеком. Спаситель стал Истинным Богочеловеком», - пояснил владыка и отметил, что нужно стараться ни в коем случае не отрываться от Бога.

По словам Митрополита Онуфрия, именно из-за своих грехов отрываемся от Бога.

«Грех становится между нами и Богом стеной, которая не дает увидеть красоту и славу Божию, мудрость и разум Бога, Его силу. Становимся слепыми», - отметил он и призвал: «Поэтому если даже случается, что человек что-то делает неприличное, нужно покаяться и попросить у Бога прощения. Когда человек кается, то эта стена разрушается, этот грех уничтожается, - и человек снова становится чадом Божьим, не блудным сыном, а сыном Божьим, по благодати».

В завершении Предстоятель пожелал: «Пусть Господь помогает жить на земле, чтобы действовала сила Христова, чтобы жизнь была такой, что когда перейдем в Вечность, то получили бы милость спастись на небе во Христе Иисусе Господе нашем».