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Епископ УПЦ объяснил, что празднуют православные в день Воздвижения Креста

27.09.2021 / 16:05
Епископ УПЦ объяснил, что празднуют православные в день Воздвижения Креста
Источник: Центр информации УПЦ
Для христианина Крест - это не столько «оружие казни», сколько «оружие спасения»

Крест Господень продолжает быть «соблазном» для одних, «безумием» для других и «Божией силой и Божией Премудростью» для православных христиан.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Для христианина Крест - это не столько «оружие казни», сколько «оружие спасения». В каком-то смысле - это Престол, на котором была принесена Жертва за грехи всего мира. Церковь называет Крест «знамением победы», подчеркивает его красоту, говорит о славе для ангелов и поражении демонов. Более того, Крест воспринимается в качестве «утверждения верных». Другими словами, через правильное восприятие Креста и отношение к Нему мы укрепляемся в вере во Христа», - объяснил епископ Виктор.

Владыка рассказал, что слово «воздвижение», встречающееся в названии сегодняшнего праздника, указывает на определенную динамику, на «движение», которое не имеет временных рамок.

«С одной стороны, исповедать Распятого как Спасителя - это «соблазн» (по-гречески данное слово звучит как «скандал») на уровне религиозного скандала. С другой стороны, верить в Бога, создавшего этот мир, утвердившего Вселенную и умершего на Кресте - совершенно непонятное безумие, полностью противоречащее «мудрости». Однако, именно таким образом, через крестную смерть, Господь и решил посрамить все логические и рациональные соображения мира. И продолжает это делать. До сегодняшнего дня Крест вызывает раздражение, является противоречивым «камнем преткновения» или красотой Церкви», - отметил архиерей.

Он подчеркнул, что «сколько будет существовать человек, столько и будет «воздвизаться Крест». Ведь до последнего мига существования этого мира Господь не перестанет быть Его Спасителем».

Источник: Inpress.ua
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