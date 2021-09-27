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Путин хочет, чтобы СМИ писали по госзаказу, а не "ковырялись в грязном белье элит"

27.09.2021 / 13:52
Президент России Владимир Путин заявил, что средства массовой информации не должны публиковать негативную информацию о российской "элите", вместо этого в медиа следует распространять материалы, написанные по так называемому госзаказу.

Об этом заявил Путин, которого цитирует ТАСС

25 сентября Путин выступил во время встречи с руководством российских политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. На мероприятии он коснулся работы СМИ.

Прямая речь: "Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно - больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов… То, что называется госзаказом, это точно по-современному нужно и можно обеспечить".

Напомним: 16 сентября российские журналисты опубликовали расследование, в котором рассказывается, что у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова почти 20 лет есть любовница, которая влияет на дела МИДа РФ, а сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

Авторы расследования заявили, что любовница Лаврова Светлана Полякова обзавелась автопарком и владеет большим количеством недвижимости. В этом же материале рассказывается и о падчерице Лаврова – Полине Поляковой, которая приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 млн фунтов, когда ей был 21 год.

Источник

Путин, РФ
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