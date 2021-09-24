Священный Синод РПЦ осудил визит патриарха Варфоломея в Киев

Священный Синод Русской Православной Церкви осудил визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину и назвал его грубым нарушением канонов.

В постановлении Священного Синода РПЦ подчеркнули, что Патриарх Варфоломей более не имеет права представлять себя лидером мирового Православия, сообщает patriarchia.ru.

Священный Синод отметил, что «благородные подвиги приснопамятных Святейших Патриархов Константинопольских в прошлом не оправдывают нынешних канонических преступлений Патриарха Варфоломея, поддержавшего раскол и вступившего в церковное общение с лицами, которые именуют себя православными архиереями, но не имеют канонической хиротонии».

Он подчеркнул, что, поддержав раскол в Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих, и «в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия и представлять себя его лидером».

Священный Синод РПЦ подтвердил верность Московского Патриархата нормам канонического права и общепризнанным принципам межправославного сотрудничества, а также его открытость к всеправославному обсуждению сложившейся в мировом Православии ситуации.

«Ответственность за подрыв единства Православной Церкви лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие его антиканонических действий», – подчеркнули в РПЦ.

Священный Синод РПЦ выразил поддержку Предстоятелю и всей Украинской Православной Церкви «в их стоянии за истину, в их верности каноническому единству Церкви».