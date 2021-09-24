Войти | Зарегистрироваться
20:51

пятница,
24 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священный Синод РПЦ осудил визит патриарха Варфоломея в Киев

24.09.2021 / 19:12
Священный Синод РПЦ осудил визит патриарха Варфоломея в Киев
Источник: Патриархия.ру
В постановлении Священного Синода РПЦ подчеркнули, что Патриарх Варфоломей более не имеет права представлять себя лидером мирового Православия

Священный Синод Русской Православной Церкви осудил визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину и назвал его грубым нарушением канонов.

В постановлении Священного Синода РПЦ подчеркнули, что Патриарх Варфоломей более не имеет права представлять себя лидером мирового Православия, сообщает patriarchia.ru.

Священный Синод отметил, что «благородные подвиги приснопамятных Святейших Патриархов Константинопольских в прошлом не оправдывают нынешних канонических преступлений Патриарха Варфоломея, поддержавшего раскол и вступившего в церковное общение с лицами, которые именуют себя православными архиереями, но не имеют канонической хиротонии».

Он подчеркнул, что, поддержав раскол в Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих, и «в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия и представлять себя его лидером».

Священный Синод РПЦ подтвердил верность Московского Патриархата нормам канонического права и общепризнанным принципам межправославного сотрудничества, а также его открытость к всеправославному обсуждению сложившейся в мировом Православии ситуации.

«Ответственность за подрыв единства Православной Церкви лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие его антиканонических действий», – подчеркнули в РПЦ.

Священный Синод РПЦ выразил поддержку Предстоятелю и всей Украинской Православной Церкви «в их стоянии за истину, в их верности каноническому единству Церкви».

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.