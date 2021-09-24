Почти во всех школах Киева вакцинировано 80% педагогов - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что все школы и садики Киева работают в обычном режиме.

"Сейчас Киев - лидер по вакцинации работников образования, по состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя в 80% вакцинированных", - заявил он.

По словам замглавы КГГА, в первую очередь активно вакцинировался педагогический состав учебных заведений, а через неделю подтянулись и технические работники.

"Вакцинация работников будет продолжаться. Сейчас все школы и садики готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. В то же время запрет на посещение родителями учебных заведений продолжает действовать", - добавил он.

Напомним, в Украине в очном формате школы принимают начальные классы не зависимо от уровня вакцинации. Старшие классы продолжают обучение в таком виде, только если не менее 80% персонала школы вакцинированы от COVID.

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