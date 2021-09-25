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Священный Синод РПЦ отменил вселенский статус Патриарха Варфоломея

25.09.2021 / 13:55
Священный Синод РПЦ отменил вселенский статус Патриарха Варфоломея
Источник: Патриархия.ру
Синод подчеркнул, что поддержав церковный раскол на Украине, Патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих

Патриарх Варфоломей не имеет права представлять себя лидером мирового Православия.

Священный Синод Русской Православной Церкви признал визит Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением канонов и осудил его продолжающиеся антиканонические деяния, сообщает patriarchia.ru.

Синод подчеркнул, что поддержав церковный раскол на Украине, Патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих и «в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового Православия и представлять себя его лидером».

В РПЦ отметили, что Московский Патриархат остается верным нормам канонического права и общепризнанным принципам межправославного сотрудничества, а также готов к всеправославному обсуждению сложившейся в мировом Православии ситуации.

«Ответственность за подрыв единства Православной Церкви лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие его антиканонических действий», - подчеркнули в Церкви.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви осудил визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину и назвал его грубым нарушением канонов.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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