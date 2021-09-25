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В РПЦ утвердили молитвы для женщин, совершивших аборт

25.09.2021 / 14:11
В РПЦ утвердили молитвы для женщин, совершивших аборт
Источник: Патриархия.ру
Также Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил ряд богослужебных текстов и текстов акафистов для употребления за богослужением и в домашней молитве

Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил текст канона ко Пресвятой Богородице, который могут читать в домашней молитве женщины, совершившие грех аборта.

Об этом указано в журнале заседания Священного Синода, сообщает patriarchia.ru.

«Одобрить для употребления в домашней молитве предложенные тексты покаянного канона ко Господу Иисусу Христу, творение иеромонаха Василия (Рослякова); канона ко Пресвятой Богородице, чтомый женою, погубившей чадо во утробе», - отмечается в решении Священного Синода.

Также Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил ряд богослужебных текстов и текстов акафистов для употребления за богослужением и в домашней молитве.

К общецерковному богослужебному употреблению приняты тексты служб Собору преподобных отцов, на Валааме просиявших;

Собору святых, в земле Казанской просиявших;

священномученикам Павлу и Григорию Мокинским;

преподобномученикамlГуслицким Серафиму, Иоасафу и Петру;

преподобной Марфе Дивеевской.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве утверждены акафисты мученикам Гурию, Самону и Авиву; святителю Игнатию Брянчанинову, епископу Кавказскому.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви осудил визит Константинопольского патриарха в Украину, назвал его грубым нарушением канонов и заявил, что патриарх Варфоломей не имеет права выступать от имени всего мирового Православия.

Источник: Inpress.ua
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