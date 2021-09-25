Войти | Зарегистрироваться
15:08

суббота,
25 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Волыни Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь 1020-летия Зимненского монастыря

25.09.2021 / 14:15
На Волыни Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь 1020-летия Зимненского монастыря
Источник: Центр информации УПЦ
По случаю юбилеев монастыря Предстоятель вручил игумении Стефане орден «Рождество Христово» и церковные награды благодетелям монастыря

В Волынской области Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил торжества в Успенском Зимненском женском монастыре в честь 1020-летия основания и 30-летия возрождения монашеской жизни обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, тысячи верующих молились на Божественной литургии в Зимненском монастыре, которую возглавил Митрополит Онуфрий в сослужении епископата Украинской Православной Церкви.

За богослужением молилась настоятельница Зимненского монастыря игуменья Стефана и сестры обители.

За литургией вознесли особые прошения о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

По случаю юбилеев монастыря Предстоятель вручил игумении Стефане орден «Рождество Христово» и церковные награды благодетелям монастыря.

Архиепископ Вроцлавский и Щетинский Георгий передал приветствие Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию от Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы. Владыка Георгий отметил, что митрополит Савва и епископат Польской Церкви поддерживает Предстоятеля УПЦ в его сложном служении.

«Наша Церковь особенно чтит и Вас лично, но и Ваш подвиг, который Вы несете на украинской земле, свидетельствуя о ее каноничности и верности святому Православию», - сказал архиепископ Георгий. Владыка вручил матушке Стефане от Польской Церкви орден святой равноапостольной Марии Магдалины.

Перед Зимненской чудотворной иконой совершили чин славления, а верующих окропили святой водой. Также духовенство и тысячи верующих совершили крестный ход вокруг монастыря.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 сентября
24 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.