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Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно постоянно работать над собой

25.09.2021 / 16:11
Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно постоянно работать над собой
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший призвал каждого человека к постоянной борьбе с собственными грехами и к жизни по Евангелию

Бог любит смиренных грешников, которые познают свои недостатки и стремятся исправиться.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в Успенском Зимненском женском монастыре в день празднования 1020-летия основания и 30-летия возрождения монашеской жизни в обители.

Блаженнейший напомнил, что в жизни бывает всякое - человек спотыкается, падает.

«Но Бог любит то падение, когда человек падает не от того, что он угождает своей плоти, а от того, что он хочет быть святым, хочет победить грех и зло. Эти падения бывают часто более полезными, чем возрастание. Потому что падение всегда ведёт человека к смирению, а смирение делает его способным вмещать в себе благодать Божию», - отметил Предстоятель.

Блаженнейший призвал каждого человека к постоянной борьбе с собственными грехами и к жизни по Евангелию. 

«Когда человек начинает жить по Божьим заповедям, то он и спотыкается, и падает, и встает, и снова падает. Но это такой путь духовной науки», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

«Мы не можем окончить школу, не получив плохой, негативной оценки. Однако если человек работает над собой, то негатив приносит ему больше пользы, чем позитив. Он познает свою немощь, познает свое недостоинство, свою слабость - и от этого смиряется. Бог любит смиренных. Бог любит смиренных грешников, а гордых праведников не любит», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель пожелал всем Божьей помощи в устройстве жизни по заповедям Божьим, чтобы «в Царстве Небесном, по молитвам Пресвятой Девы Марии, мы сподобились вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем».

 

 

Источник: Inpress.ua
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