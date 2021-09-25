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В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат

25.09.2021 / 16:20
В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат
Священный Синод отметил, что ранее в РПЦ поступали многочисленные прошения о приеме в юрисдикцию Московского Патриархата от клириков Александрийской Церкви, не согласных с решением Патриарха Феодора о признании ПЦУ и не желающих по этой причине пребывать под его омофором

В Русской Православной Церкви изучат обращения клириков Александрийской Православной Церкви с просьбами о принятии под омофор Московского Патриархата.

Об этом говорится в решении Священного Синода РПЦ, сообщает patriarchia.ru.

«Члены Синода выразили глубокую скорбь в связи с тем, что Патриарх Александрийский Феодор участвовал в сослужении с главой раскольнической структуры, действующей на Украине, что еще больше углубляет раскол между нашими Церквами. Учитывая вышесказанное и принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской Православной Церкви в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского Патриархата, архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду поручено по тщательном изучении поступивших обращений представить предложения Священному Синоду», - отмечается в тексте решения.

Священный Синод отметил, что ранее в РПЦ поступали  многочисленные прошения о приеме в юрисдикцию Московского Патриархата от клириков Александрийской Церкви, не согласных с решением Патриарха Феодора о признании ПЦУ и не желающих по этой причине пребывать под его омофором.

«Русская Православная Церковь воздерживалась от положительного ответа на таковые прошения в надежде на то, что Патриарх Феодор изменит свое решение, а архиереи Александрийской Церкви не поддержат легализацию украинского раскола. К сожалению, этого не произошло…К настоящему времени никто из архиереев Александрийской Православной Церкви не выразил несогласия с действиями Патриарха Феодора по поддержке раскола на Украине», - подчеркнули в РПЦ.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви признал визит Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением канонов и осудил его продолжающиеся антиканонические действия.

Источник: Inpress.ua
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