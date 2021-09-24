COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США в сентябре 2019 года - китайские ученые

"Результаты вычислений показывают, что у эпидемии COVID-19 была большая вероятность начаться в США в сентябре 2019 года", - говорится в исследовании, которое еще не прошло через процедуру научного рецензирования специалистами.

Согласно работе, опубликованной на сайте Китайской академии наук для еще не получивших независимую оценку исследований, существует 50% вероятности того, что первые случаи COVID-19 появились в США между августом и октябрем 2019 года - раньше, чем было официально объявлено властями этой страны.

Авторы исследования утверждают, что использовали общедоступные данные правительства США о постановке диагнозов, о взятии тестов и уровне смертности за период с марта 2020 года. Это дало возможность разработать формулы, допускающие вариант с первыми случаями COVID-19 в США еще в 2019 году.

Также авторы собрали данные по 12-ти регионам в США, где, предположительно, мог циркулировать COVID-19 в самом начале эпидемии в этой стране: по версии специалистов, самая ранняя дата для первого случая болезни может быть 26 апреля 2019 года в штате Род-Айленд, а самая поздняя - ноябрь 2019 года в штате Делавэр.

Работа выполнена учеными Китайской академии наук и Научно-технического университета Китая.

В отношении этого исследования возникают вопросы, отмечает South China Morning Post. Издание поясняет, что его авторы не принимают во внимание такой факт: большинство ранних случаев COVID-19, зафиксированных властями США, были завезены в страну из множества мест в Европе и Азии.

"Это анализ низкого качества. Я сомневаюсь, что его можно опубликовать в международном журнале", - цитирует South China Morning Post слова пожелавшего остаться неназванным эксперта в сфере здравоохранения.

Он уточнил, что при анализе любых положительных тестов на наличие болезни нужно принять во внимание, как выполнялось тестирование. Он подчеркнул, что экстраполировать сделанные выводы за пределы того периода времени, по которому доступна информация, например, в прошлое, всегда представляется сложной задачей.

"В начале пандемии многие страны сосредоточились на тестировании туристов из Китая, нежели на тестировании местного населения, так что ранние данные в действительности не показательны в отношении передачи вируса внутри (какой-либо страны - ИФ"), - объяснил он.

Первым известным очагом распространения COVID-19 стал китайский город Ухань. Власти КНР заявляют, что первый случай был диагностирован в стране в декабре 2019 года. Власти США объявляли об обнаружении первого такого случая на американской территории 20 января 2020 года.

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