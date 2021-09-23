ВОЗ назвала лидеров и аутсайдеров по распространению COVID-19 в мире

Об этом сообщает Globalnews.

По данным организации, с 13 по 19 сентября было выявлено более 3,6 млн новых случаев заражения COVID-19, что почти на 400 тысяч меньше, чем неделей ранее.

Так, существенно количество заражений упало в странах Ближнего Востока (на 22%) и в Юго-Восточной Азии (на 16%).

Однако, больше всего случаев в последнее время фиксируется в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.

В ВОЗ отмечают, что штамм коронавируса "Дельта" уже распространен 185 странах.

Между тем, число ежедневных смертей от COVID-19 в мире уменьшилось с 62 до 60 тысяч.

В частности, в Юго-Восточной Азии число летальных случаев упало на 30%, однако в западной части Тихоокеанского региона был зафиксирован рост смертей на 7%.

В Организации добавляют, что за весь период пандемии в мире было обнаружено около 228 млн случаев коронавируса и более 4,6 млн смертей от его последствий.

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