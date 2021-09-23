Войти | Зарегистрироваться
18:59

четверг,
23 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ назвала лидеров и аутсайдеров по распространению COVID-19 в мире

23.09.2021 / 17:59
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество еженедельных случаев коронавируса в мире начало уменьшаться. Однако отдельно в некоторых странах этот показатель растет.

Об этом сообщает Globalnews.

По данным организации, с 13 по 19 сентября было выявлено более 3,6 млн новых случаев заражения COVID-19, что почти на 400 тысяч меньше, чем неделей ранее.

Так, существенно количество заражений упало в странах Ближнего Востока (на 22%) и в Юго-Восточной Азии (на 16%).

Однако, больше всего случаев в последнее время фиксируется в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.

В ВОЗ отмечают, что штамм коронавируса "Дельта" уже распространен 185 странах.

Между тем, число ежедневных смертей от COVID-19 в мире уменьшилось с 62 до 60 тысяч.

В частности, в Юго-Восточной Азии число летальных случаев упало на 30%, однако в западной части Тихоокеанского региона был зафиксирован рост смертей на 7%.

В Организации добавляют, что за весь период пандемии в мире было обнаружено около 228 млн случаев коронавируса и более 4,6 млн смертей от его последствий.

Источник

коронавирус, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.