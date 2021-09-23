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Митрополит Онуфрий расскажет, чем опасна зависть

23.09.2021 / 12:11
Митрополит Онуфрий расскажет, чем опасна зависть
Источник: Центр информации УПЦ
Человек создан для того, чтобы жить в добре, чтобы им пользоваться и приумножать добро

Зависть уничтожает добро вокруг человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 25 сентября, в 6.45 на «Интере».

«Будем остерегаться зависти, она уничтожает добро вокруг нас, а человек создан для того, чтобы жить в добре, чтобы им пользоваться и приумножать добро. Бог есть Творец видимого и невидимого мира, и все творение Божие - это добро», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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