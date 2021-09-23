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Наличие 80% вакцинированного персонала не распространяется на детсады и 1-4 классы школ – Кабмин

23.09.2021 / 15:54
Кабинет министров отменил условие о наличии 80% вакцинированного персонала на учреждения дошкольного образования и 1-4 классы заведений общего среднего образования.

Как сообщил на заседании правительства в среду министр образования и науки Сергей Шкарлет, при "желтом" уровне эпидемиологической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем в 80% работников учебного заведения одного из обязательных документов: сертификати о вакцинации, справка об выздоровлении от коронавируса.

"Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", - заявил министр.

В то же время, Шкарлет подчеркнул, что воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками, так как длительная "дистанционка" для них может привести к невозобновляемым потерям в обучении.

В связи с чем, Кабмин постановил, что условие о наличии 80% вакцинированного персонала не распространяется на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений общего среднего образования, и они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм.

Отмечается, что такое исключение будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидопасности.

"В то же время, в очередной раз обращаюсь к главам ОГА, директорам областных департаментов образования, руководителям всех учебных заведений и каждому педагогу в отдельности. Прошу сознательно отнестись к необходимости вакцинации, ведь сегодня COVID-19 становится "пандемией невакцинированных", - подчеркнул министр.

Источник

Кабмин, вакцинация
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