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Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен

15.04.2021 / 14:21
Кабинет министров провел перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год.

Средства заберут из программы медицинского обслуживания населения и передадут на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Постановление от 14 апреля 2021 года № 338 обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено сокращение объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.

В то же время предусмотрено увеличение объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд гривен.

Ранее в госбюджете на проведение вакцинации было предусмотрено 1,377 млрд гривен.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев были готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививки этим препаратом 67% респондентов.

По данным опроса КМИС, украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.

Источник

Кабмин, коронавирус, вакцинация
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