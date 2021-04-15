Войти | Зарегистрироваться
11:11

четверг,
15 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

15.04.2021 / 10:54
Кабинет министров назначил Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы на пять лет, начиная с 20 апреля, а также Тимофея Милованова - и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм-канале, соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 апреля.

Экс-руководителя Государственной налоговой администрации Любченко был назначен на должность главы налоговой в апреле 2020 года, соответственно срок его прежнего контракта истекает.

Тимофей Милованов был министром экономики в правительстве Алексея Гончарука, а ныне выступает в роли советника главы Офиса президента и президента Киевской школы экономики (КШЭ). До работы в правительстве он входил в состав Совета НБУ, в 2016-2019 занимал должность замглавы Совета.

В 2004-м Милованов защитил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон. Является профессором Питтсбургского университета (США). Милованов также был среди сооснователей независимой аналитической платформы, а с 2015 года – общественной организации VoxUkraine, которую образовала в 2014 году группа работающих в Украине и за границей экономистов и юристов.

Кабинет министров 2 апреля учредил Национальный фонд инвестиций Украины в форме госпредприятия с уставным капиталом 100 млн грн. Он создан для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании.

Источник

Милованов, Любченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 апреля
14 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.