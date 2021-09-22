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COVID-заболеваемость в Украине через неделю превысит среднеевропейский уровень - KSE

22.09.2021 / 14:52
Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе.

Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, Украина движется большими темпами на пути увеличения заболеваемости.

"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас пошли взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе", - сказал Ганиченко.

Он добавил, что количество новых случаев за неделю увеличилось на 68%.

"Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость в Украине через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем", - добавил директор KSE.

Как известно, с 23 октября Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина.

Источник

коронавирус
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