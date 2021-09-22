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Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко

22.09.2021 / 12:48
Ближайшие к "красному уровню" эпидемической опасности в Украине – Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Ближе всего к красному уровню находятся западные области Украины. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области".

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

Источник

Ляшко, красная зона
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