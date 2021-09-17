Политика России прямо вредит интересам ЕС - доклад Европарламента

16 сентября с утра были объявлены результаты голосования. За документ, содержащий политические рекомендации для Европарламента Совета ЕС, Европейской комиссии и высокого представителя ЕС в отношениях с Россией, проголосовали 494 депутата, против - 103, воздержались - 72.

«Европарламент делает разницу между народом России и режимом президента Владимира Путина, который превратился в стагнирующую авторитарную клептократию, возглавляемую пожизненным президентом в окружении круга олигархов», - говорится в документе.

В докладе отмечается, что Россия является интегральной составляющей Европейского континента, крупнейшим соседом ЕС, с которым европейские государства объединены общей историей, культурными и гуманитарными связями. В то же время политика российского политического руководства непосредственно вредит интересам ЕС и его ближайшего соседства.

Как отмечается, свобода, стабильность и мир на Европейском континенте находятся под угрозой в результате агрессивной политики российских властей, что является одним из самых больших вызовов для стратегической и внешнеполитической повестки дня ЕС.

В то же время, как отмечает автор доклада, в РФ может быть демократическое будущее, поскольку россияне разделяют универсальные ценности свободы и демократии.

«Отношения между ЕС и Российской Федерацией основываются на принципах международного права, на базовых принципах ОБСЕ, демократии, мирного урегулирования конфликтов и добрососедства, при этом российская власть демонстрирует неуважение к этим принципам, несмотря на свои обязательства их соблюдать ... Хотя Россия вернулась в Совет Европы в 2019 году, она продолжает грубо нарушать права человека и отказывается исполнять решения Европейского суда по правам человека», - отмечается в документе.

Среди преступлений кремлевского режима в докладе упоминается, в частности, попытка аннексии Крыма, военные действия и оккупация территорий в Украине, Грузии и Молдове, провокации, акты агрессии, диверсии и убийства как на территории России, так и в странах ЕС, агрессивная политика и использование наемников в других регионах мира, поддержка преступного диктаторского режима Александра Лукашенко в Беларуси, неуважение к международному праву, репрессии и притеснения и тому подобное.

Особое внимание в докладе уделено зависимости ЕС от российского газа - разрушительной для единства ЕС.

«Решение некоторых стран-членов по строительству «Северного потока - 2» является несовместимым с ценностями солидарности и доверия в пределах Энергетического союза, кроме того, «Северный поток - 2» является несовместимым с целями Европейского зеленого соглашения, которое предусматривает уменьшить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 55% до 2030 года и избавиться от них до 2050 года», - говорится в документе.

В части рекомендаций для европейских институтов Европарламент подчеркивает необходимость выстраивать отношения с Россией, исходя из трех главных принципов: ограничение, сдерживание и привлечение, а также на основе пяти руководящих принципов, которые были определены лидерами ЕС в 2016 году.

В частности, высокого представителя ЕС призывают проводить автономную и ответственную внешнюю политику, направленную на укрепление солидарности между странами-членами и на противодействие попыток России строить отношения со странами ЕС исключительно на двусторонней основе, игнорируя интересы и позицию всего Евросоюза. Таким образом, по мнению автора документа, Брюссель должен быть европейской столицей, где будут приниматься решения об отношениях между ЕС и РФ.

Отмечается, что ЕС вместе с НАТО и международными партнерами должен принимать участие в сдерживании России, укреплять собственные оборонные способности и оказать давление на российские власти в контексте предостережения от вмешательства в дела соседей ЕС на востоке и юге, требовать от России прекратить конфликты в регионе Восточного соседства ЕС и вернуть все оккупированные территории странам региона.

Как отмечается, ЕС должен быть готов использовать имеющиеся рычаги и призывать к исключению России из платежной системы, чтобы заставить российские власти воздержаться от агрессивного поведения, а также быть готовым прекратить импорт нефти и газа из РФ, если угрозы в отношении стран-членов и военные действия против стран Восточного партнерства будут продолжаться.

«ЕС должен продолжать поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Восточного партнерства в их международно признанных границах, осуждать прямое и косвенное привлечение России к военным конфликтам на территориях региона, незаконную оккупацию и аннексию Крыма, фактическую оккупацию отдельных частей Донецкой и Луганской областей, нарушения прав человека и международного права на аннексированных или оккупированных территориях. ЕС должен четко отметить, что возвращение к «бизнесу как всегда» не может предусматриваться, пока Россия не прекратит агрессивную политику и применение гибридных средств против ЕС, его стран-членов и стран Восточного партнерства, пока территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будет восстановлена ​​в пределах их международно признанных границ. ЕС должен обеспечить сохранение санкций, пока Россия не выполнит всех соответствующих условий для их отмены », - говорится в документе.

Отмечается, что ЕС должен признать европейские устремления соседних стран и опровергнуть российскую политику разделения Европы на «сферы влияния». ЕС несет стратегическую ответственность за стабильность и развитие в соседстве, особенно в регионе Восточного партнерства, и должен требовать конструктивного вступления России в нормандский процесс и выполнения международных обязательств по Минским соглашениям, говорится в докладе.

Особое внимание в документе уделяется парламентским выборам, которые должны состояться в России в следующее воскресенье.

«ЕС должен быть готов не признать парламент России и учесть обращение об исключении России из международных организаций, где есть парламентские ассамблеи, в частности, Парламентской ассамблеи Совета Европы, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны мошенническими и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права», - подчеркивается в документе.

В то же время предлагается Евросоюзу и странам-членам принять меры для усиления контактов с гражданским обществом России, способствовать развитию свободы прессы, демократических и правозащитных институтов, предложить россиянам видение и стратегию движения к свободной, богатой, мирной и демократической России, которая будет иметь добрососедские и взаимовыгодные отношения с ЕС.

В этом контексте ЕС должен уделить особое внимание развитию и интеграционным устремлениям стран Восточного партнерства, успех которых должен стать хорошим примером для российского народа и вдохновить его на борьбу за демократические преобразования и развитие собственной страны.

Напомним, в 2016 году лидеры стран и правительств ЕС согласовали пять главных принципов в отношениях между ЕС и Российской Федерацией. Они касаются полной имплементации Минских соглашений; укрепления отношений с партнерами и соседями на востоке и в Центральной Азии; устойчивости к угрозам в сфере энергетики и киберпространства; продолжения целенаправленного взаимодействия с РФ по выбранным направлениям внешней политики, в частности на Ближнем Востоке, и в борьбе с терроризмом; поддержки Евросоюзом российского гражданского общества, в частности развития контактов между людьми.

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