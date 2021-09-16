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Украина продлила действие 2-дозных COVID-сертификатов со 180 до 365 дней

16.09.2021 / 11:46
Кабинет министров Украины продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов с 180 до 365 дней.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Согласно тексту документа, в Украине будут действовать разные COVID-сертификаты - с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут "желтыми" и "зелеными". Их можно сгенерировать на платформе "Дия".

"Желтые" сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия – 120 дней с момента прививки.

"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.

Источник

коронавирус, COVID-сертификат
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