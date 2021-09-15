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В большинстве регионов Украины "краснеет" уровень заболеваемости COVID

16.09.2021 / 10:54
В 18-ти из 25 регионов Украины превышен пороговый уровень заболеваемости COVID-19, в 7-ми регионах по состоянию на 14 сентября была превышена динамика уровня госпитализаций.

Таковы данные Министерства здравоохранения

12 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19 превышал в 12 регионах, включая Киев, а динамика уровня госпитализаций превышала "порог" в 4 областях.

По состоянию на 14 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 000 жителей, превышен в Киеве и 17 областях.

Хуже всего ситуация в Черновицкой области – там уровень заболеваемости достиг 260 на 100 000. В Луганской области – 218, в Тернопольской – 147, в Киеве – 142.

Также превышен уровень инфицирования в Харьковской (117), Херсонской (112), Хмельницкой (111), Львовской (109), Одесской (106), Житомирской (105), Ровенской (102), Запорожской (99), Донецкой (88), Волынской (84), Черкасской (83), Сумской (82), Ивано-Франковской (80), Киевской (75) областях.

В 7-ми областях индикатор уровня заболеваемости пока "зеленый", но в Днепропетровской области он приближается к критическому (73).

В то же время, в семи регионах превышена динамика уровня госпитализаций больных с COVID-19.

Во Львовской и Волынской областях этот индикатор превышен как минимум 6 дней подряд. 14 сентября он составлял 82,8% и 64,7% соответственно при норме в 50%.

14 сентября показатель динамики уровня госпитализаций второй день подряд превышал в Винницкой (83,9%), Николаевской (75,5%) и Закарпатской (62,8%) областях.

Также уровень госпитализаций ухудшился в Ивано-Франковской (60,6%) и Ровенской (51,9%) областях.

Пока вся Украина официально в "зеленой зоне", но с 20 сентября заработают новые карантинные правила – и на следующей неделе могут объявить "желтые" зоны с усилением ограничений.

На Закарпатье уже заявили, что со следующей недели область переходит в "желтую" карантинную зону, в связи с этим изменят работу образовательные учреждения.

Источник

COVID-19, оронавирус
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