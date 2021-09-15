За соблюдением карантина в ТЦ будут следить камеры – Минздрав

Об этом заявил Кузин в интервью Liga.net

Прямая речь Кузина: "Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются социальных дистанций.

Отмечается, что Кузин как санврач с помощью "административного влияния" и выездах в области и отдельные заведения будет убеждать местные власти и бизнесменов, которые не захотят вводить ограничения.

Также планируется проводить выездные комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

Напомним: в Украине сменили правила работы в "красной" и "желтой" зонах.

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