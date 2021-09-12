Православные сегодня отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского

Православные христиане сегодня отмечают день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и 800-летие со дня его рождения.

Центром торжеств стала Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, где прибывают мощи святого благоверного князя, сообщает сайт vesti.ru.

Праздничную Божественную литургию в соборе обители возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Затем патриарх, архиереи, духовенство и тысячи верующих прошли крестным ходом – на площадь перед лаврой вынесли мощи святого.

Также ко дню 800-летия князя Александра Невского в обители была освящена первая мозаичная икона «Святые благоверные князья Федор Новгородский и Александр Невский».

Накануне в рамках торжеств прошло открытие мемориала на берегу Чудского озера в честь Александра Невского и его дружины.

На торжественном мероприятии Святейший Патриарх Кирилл отметил, что это событие имеет большое духовное значение, потому что в центре деяний князя Александра Невского была идея защиты веры.

«Сегодня говорим о народе, нашей вере. В этих словах — преемственность от той традиции, которую закладывали такие герои, как Александр Невский. Дай Бог, чтобы этот дух, внутренняя сила не покидали наш народ, чтобы никакие соблазны не поколебали уверенности в патриотических позициях. Александр Невский из глубины веков ищет любви к родной земле, к родине и способности ограждать православную веру от всяких воздействий, которые в современных условиях реализуются не посредством крестовых походов, но другими способами. В этом месте хотелось бы сказать: Господи, храни Землю русскую!» — сказал Предстоятель РПЦ.

*** В разные годы жизни князь Александр имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского.

Основные свои военные победы князь Александр получил в молодости. Во время Невской битвы (1240) ему было от силы 20 лет, во время Ледового побоища - 22 года. Впоследствии он прославился больше как политик и дипломат, однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного боя.

Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась на северные земли поморов. Ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде.

Великий князь и защитник Отечества умер в 1263 году, перед смертью успев принять схиму с именем Алексий.

Почитание князя Александра как святого началось сразу же после его кончины.

30 августа 1721 года император Петр I, после продолжительной войны со шведами, заключил Ништадтский мир. Этот день и было решено освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября того же года и оставались там к 1724 году, когда 30 августа были положены в Троицком соборе Александро-Невской лавры, где почивают и ныне.