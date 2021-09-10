Минздрав Украины пересмотрит норму относительно 80% вакцинированных работников заведений образования

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ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года
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Послы ЕС продлили санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе
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13:23
ЕС выразил протест Беларуси из-за 50-кратного увеличения количества мигрантов
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17:18
Частота экстремальных засух в Европе может вырасти на 50%
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Режим Лукашенко осудил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии
- 11:15
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11:46
Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляции с ноября ниже 10%
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Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат
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"Газпром" хочет запустить "Северный поток-2" 1 октября - СМИ
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09:42
Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ
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Рада сделала зарплаты чиновников в госкомпаниях публичными
- 11:46
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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06:06
В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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В Харькове открыли памятник крысе
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Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.
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09:56
На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"
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Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу
- 06:06
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В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
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07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
- 09:54